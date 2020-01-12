السيد نصر الله: تنظيم “داعش” الإرهابي صنيعة أمريكية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن كل ما تملكه المقاومة اليوم من قوة ردع وإمكانات وخبرات وتطور أصبحت تهديداً وجودياً لـ “إسرائيل”.

وقال السيد نصر الله في ذكرى أسبوع على استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه: بعد عام 2000 تحولت المقاومة إلى قوة تملك قدرة وردعا لقطع يد العدو الإسرائيلي عن لبنان وبدأ التطور النوعي للمقاومة.

وأضاف السيد نصر الله إن تنظيم “داعش” الإرهابي صنيعة أمريكية ولولا هزيمته في العراق وسورية لانتشر في كل دول المنطقة.

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن أمريكا هي التهديد الأول لكل شعوب المنطقة والعدو الإسرائيلي هو مجرد أداة أمريكية.

وأكد السيد نصر الله أن الرد الإيراني على الجريمة الأمريكية باغتيال قاسمي ورفاقه ليس عملية واحدة وإنما مسار طويل يجب أن يفضي إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مشيراً إلى أن ضرب القاعدة الأمريكية في العراق صفعة قوية كسرت هيبة الولايات المتحدة.

يتبع..

طباعة