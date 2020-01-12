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احتجاجات في واشنطن تطالبها بإغلاق “غوانتانامو”

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

تظاهر عشرات الأشخاص وسط واشنطن أمس للمطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو وذلك تزامنا مع ذكرى مرور 18 عاماً على افتتاح المعتقل الأمريكي.

وذكر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني أن العشرات احتشدوا قرب البيت الأبيض مرتدين ملابس برتقالية تمثل زي المعتقلين في غوانتانامو ورافعين لافتات تطالب بإغلاق المعتقل سيئ الصيت.

وانضمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الى الأصوات المطالبة بإغلاق المعتقل وقالت في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة: إن الحفاظ على حقوق الإنسان ليس مسألة اختيار بل التزام قانوني.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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