مرتزقة الاحتلال التركي يعتدون بالقذائف على قرية أم الكيف

اعتدى إرهابيون من مرتزقة قوات الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية على قرية أم الكيف بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل “سانا” في الحسكة أن عدداً من قذائف المدفعية والصاروخية سقطت على منازل المدنيين في قرية أم الكيف في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة رصدت نقاط إطلاق القذائف وردت على مصادر الاعتداء ودمرت منصات إطلاق للإرهابيين.

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