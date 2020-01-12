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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 17 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 12 كانون الثاني 2020
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المجموعات الإرهابية تعتدي بعدة قذائف صاروخية على أحياء مساكن السبيل وشارع تشرين في مدينة حلب
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وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة استنكاراً لوجود قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وتنديداً بجريمة اغتيال سليماني ورفاقه
قوات الاحتلال تقتحم "ريمون" وتنقل أسرى وتعتقل آخرين في الضفة
استناداً لجهد استخباري دقيق.. الحشد الشعبي ينفذ عملية عسكرية لتطهير جزيرة الحضر
لقاء تضامني في مصر يؤكد: سورية تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم كلها
وقف لإطلاق النار في ليبيا.. وقيادة الجيش تؤكد: الرد سيكون قاسياً على أي خرق
وزير الدفاع البريطاني: يجب تقليص الاعتماد على أمريكا في المجال العسكري
بعد حادثة فلوريدا.. واشنطن تطرد 12متدرباً عسكرياً تابعاً للنظام السعودي
أرياسا: فرنسا فشلت في الاستجابة لمطالب شعبها وردها ترجم قمعاً مفرطاً
بصرف النظر عن التغييرات.. الصين تؤكد أن تايوان جزء منها
الخامنئي يدعو لإطلاع الشعب الإيراني على نتائج التحقيق بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية
ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية
اقتصاد سياسي.. علاقة «براغماتية» بين الإرهاب وسوق النفط
من العالم
لماذا وكيف أصبح الدولار يتحكّم بالأسعار المحلية ..؟!
إغلاق أربعة آلاف منشأة تجارية ومحاكمة 1134 تاجراً خلال العام الماضي