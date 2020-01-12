آخر تحديث: 2020-01-12 13:03:10
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المجموعات الإرهابية تعتدي بعدة قذائف صاروخية على أحياء مساكن السبيل وشارع تشرين في مدينة حلب
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المجموعات الإرهابية تعتدي بعدة قذائف صاروخية على أحياء مساكن السبيل وشارع تشرين في مدينة حلب

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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