بنتيجة 71-53 نقطة.. الوحدة يفوز على تشرين في دوري كرة السلة للسيدات
فاز فريق الوحدة على تشرين بنتيجة 71-53 نقطة خلال مباراتهما في دوري كرة السلة للسيدات التي جمعتهما في صالة اللعبة في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.
وانتهى الربعان الأول والثاني لمصلحة الوحدة بواقع 23-14 و18-8 بينما انتهى الثالث لتشرين بنتيجة 15-14 و تعادلا في الرابع بواقع 16-16 نقطة.
مدرب فريق الوحدة عدي خباز قال إن فريقه لعب المباراة بغياب بعض اللاعبات نتيجة الإصابة خلال المباراة الماضية مع الساحل، مشيراً إلى أن مباراة فريقه القادمة في الدوري ستكون مع قاسيون.
من جهة ثانية، وضمن دور المجموعات لدوري كرة السلة لأندية الدرجة الثانية تصدر فريق حطين المجموعة الثانية بفوزه على الفيحاء بنتيحة56-51 نقطة وذلك خلال لقاء الفريقين في اللاذقية.
ويلعب حطين في المجموعة الثانية مع فرق العربي وجرمانا والنصر والفيحاء.
عدد القراءات:
60