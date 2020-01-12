برصيد21.. منتخب اللاذقية يتصدر الترتيب العام في بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب
اختتمت بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب التي أقامها اتحاد اللعبة بمدينة الأسد الرياضية بمشاركة 76 ملاكماً مثلوا معظم المحافظات إضافة لفريقي الجيش والطلبة.
وحلّ منتخب اللاذقية بصدارة الترتيب العام برصيد21 نقطة تلاه الجيش بـ 17 نقطة وجاء منتخب حلب ثالثاً بـ 16 نقطة.
وحلّ أولاً ببطولة الأوزان لاعبو حلب سلمان هبرة بوزن 49 كغ ومحمد السعيد بوزن 52 كغ ومحمد السكران بوزن 56 كغ، فيما فاز لاعباً اللاذقية حيدرة العسلي وجعفر إسماعيل بوزني 60و69 كغ، وفاز لاعبا دمشق عبد الهادي نكاش ومهدي الشلة بوزني 64و75كغ ولاعبا الجيش فاروق الجنيدي وكنان مرعي بوزني 91 وفوق 91 كغ بينما فاز لاعب الطلبة حيدرة عبد الرحمن بوزن 81كغ.
وقال محمد كامل شبيب رئيس اتحاد الملاكمة: إن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس وأفرزت مجموعة من اللاعبين المتميزين سيكون لها شأن كبير بالملاكمة السورية وهناك خطة لدعوة هؤلاء اللاعبين لمعسكر تدريبي بدمشق في مطلع الشهر المقبل يختتم بإجراء تجارب لانتقاء النخبة من بينهم لتمثيل منتخب سورية للشباب في البطولة العربية بمصر.
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