قوات الاحتلال تقتحم “ريمون” وتنقل أسرى وتعتقل آخرين في الضفة

ذكرى وكالة “معا” الإخبارية أنّ قوات القمع في جيش الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، قسم (3) في سجن “ريمون”، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية عُرف منهم الأسرى: جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وآخرين، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها.

وأوضح نادي الأسير، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كل الأقسام مغلقة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وبلدة بلعا شرق مدينة طولكرم واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين.

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