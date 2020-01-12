لقاء تضامني في مصر يؤكد: سورية تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم كلها

أكد المشاركون في اللقاء التضامني الذي أقامه الحزب الناصري واللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري بعنوان: “التدخل التركي السافر في المنطقة العربية” وقوفهم إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي شنت عليها، منوهين بنضالات سورية قيادة وجيشاً وشعباً وتضحياتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية نيابة عن العالم أجمع.

وشدد المشاركون في اللقاء الذي يأتي في إطار الفعالية الشعبية “قاطعوا البضائع التركية” في مدينة المنصورة على التضامن والوقوف إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب وتنظيماته.

بدوره، قال الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية في مصر إن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم كلها، لافتاً إلى أن حجم الشر الذي استهدف سورية غير مسبوق وفي معاركنا نحتاج الوعي لمواجهة هذا النوع من الشر.

وأكد درويش أن الشعب الواعي بمقدوره هزيمة مخططات الشر والعدوان، لافتاً إلى أن الشعب والجيش والقيادة في سورية قدموا في الحرب الكونية على سورية أرقى أنواع النضال ضد الهيمنة.

من جهته، قال أمين الحزب الناصري في محافظة الدقهلية محمود مجر إن مصر وسورية تجمعهما وحدة المصير والهدف وأن أردوغان السفاح حاول احتلال الأراضي السورية وفشل واليوم يخطط لاحتلال الأراضي المصرية وسيفشل أيضاً، منوهاً بتصدي سورية للإرهاب والمؤامرة ومخططات أردوغان وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

كما قال منسق عام اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري هشام لطفي إن ما يحدث هو مؤامرة تقودها تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن مصر ستقف لتلك المؤامرة بالمرصاد كما وقفت أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد الصهيونية.

وجدد لطفي التأكيد على وقوفه وتضامنه مع سورية وليبيا ومع كل الشعوب العربية في مواجهة النظام التركي باعتبارهما أمناً قومياً لكل المنطقة العربية، داعياً الأحرار في مصر لمقاطعة المنتجات التركية.

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