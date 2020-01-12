وقف لإطلاق النار في ليبيا.. وقيادة الجيش تؤكد: الرد سيكون قاسياً على أي خرق

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم، موافقتها على وقف إطلاق النار وذلك بعد ساعات على صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أعلن عن وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم.

وكان الناطق باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن، أمس، عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، بدءاً من منتصف الليلة الماضية، ودعا الطرف المقابل إلى الالتزام به فى هذا التوقيت، مؤكداً أن الرد سيكون قاسياً على أي خرق لهذه الاتفاق.

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