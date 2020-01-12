الحرارة أدنى من معدلاتها في المناطق الجنوبية وهطولات مطرية في الغربية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق بينما تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل في المناطق الجنوبية الشرقية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مرفق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الغربية للبلاد لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في تلك المناطق ويمتد الهطل للمناطق الشرقية والجزيرة خلال ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الجنوبية الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويميل الطقس غداً للاستقرار بدءاً من المناطق الغربية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة على منطقة الجزيرة وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق بينما يكون الجو بارداً ليلاً ويحذّر من حدوث الصقيع في بعض المناطق الداخلية وتشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح فوق أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الأحد الإثنين الثلاثاء دمشق 10 -4 11- 4 10- 4 القنيطرة 10- 5 11- 5 11- 5 درعا 10- 5 11- 5 11- 5 السويداء 9- 6 10- 6 10- 6 حمص 15- 7 15- 7 15- 7 حماة 16- 6 16- 6 16- 6 الحسكة 13-ناقص3 13-ناقص3 14-ناقص3 اللاذقية 18- 9 18- 9 19- 10 طرطوس 18- 10 18- 10 19- 11 حلب 14- 4 13- 4 14- 4 ادلب 13- 5 12- 5 13- 5 دير الزور 15- 1 14- 1 15- 2 الرقة 14-ناقص3 13-ناقص3 14-ناقص2

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