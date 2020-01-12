بعد حادثة فلوريدا.. واشنطن تطرد 12متدرباً عسكرياً تابعاً للنظام السعودي

طردت الولايات المتحدة الأمريكية 12 متدرباً عسكرياً تابعاً للنظام السعودي لارتباطهم بجماعات متطرفة وحيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال في خطوة تعقب التحقيق بشأن عملية إطلاق النار التي نفذها متدرب سعودي في فلوريدا.

وكان ضابط في سلاح الجو التابع للنظام السعودي يدعى محمد الشمراني فتح الشهر الماضي النار في إحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص قبل أن ترديه الشرطة.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية عن مصادر قولها إن المتدربين لم توجه إليهم اتهامات رسمية بمساعدة الشمراني، لكن تم الكشف عن ارتباطهم بمجموعات متطرفة وامتلاك بعضهم مواد إباحية تتعلق بالأطفال، بينما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن التحقيق الذي أجراه المكتب الفدرالي “إف بي آي” توصل إلى أن عدداً منهم لم يبلغ عن سلوكيات المهاجم المثيرة للقلق قبل الهجوم .

وقررت السلطات الأمريكية في العاشر من الشهر الماضي تعليق تدريب نحو 175 سعودياً يدرسون الطيران العسكري في الولايات المتحدة بعد حادث إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الجوية.

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