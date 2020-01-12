أرياسا: فرنسا فشلت في الاستجابة لمطالب شعبها وردها ترجم قمعاً مفرطاً

نددت فنزويلا بالقمع المفرط الذي تمارسه الحكومة الفرنسية ضد المتظاهرين ولاسيّما خلال تحركات “السترات الصفر”، معبرةً عن تضامنها مع النضال العادل للعمال الفرنسيين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قوله في تغريدة على تويتر: إنه وبعد 15 شهراً من الاحتجاجات فشلت الحكومة الفرنسية بالاستجابة لمطالب شعبها، مضيفاً إن ردها ترجم قمعاً مفرطاً وشديداً.

وأعرب أرياسا عن تضامن فنزويلا الكامل مع النضال العادل للعمال الفرنسيين ودعوتها إلى الحوار الاجتماعي.

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