ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية: «أبلغت السعوديين بأن المملكة بلد غني جداً، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا», مضيفاً: «إن دولاً مثل السعودية وكوريا الجنوبية تدفع ملايين الدولارات مقابل انتشار جنود أمريكيين هناك».

ولم يكتف ترامب بمطالبة بعض الدول مقابل حماية مزعومة, بل ذهب في بلطجيته إلى أبعد من ذلك, حيث يطالب الحكومة العراقية بدفع الأموال لدافعي الضرائب الأمريكيين، إذا أرادت سحب القوات الأمريكية من هناك, إذ قال: «أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم، وإذا غادرنا فعلى العراقيين أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك».

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