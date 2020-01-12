الخامنئي يدعو لإطلاع الشعب الإيراني على نتائج التحقيق بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي الأجهزة المعنية إلى ضرورة إطلاع الشعب الإيراني بشكل صريح وكامل على نتائج التحقيق بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية.

وامتثالاً لقرار قائد الثورة عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقرّر الإعلان عن نتائج التحقيقات والتي تؤكد وقوع خطأ في سقوط الطائرة الأوكرانية.

بدوره أعلن الرئيس حسن روحاني أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكداً أن إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

وجاء في بيان أصدره روحاني أمس ونقلته وكالة «أرنا» أنه وفي أجواء التهديد والترهيب من النظام الأميركي وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأميركي بعد استشهاد القائد قاسم سليماني كانت القوات المسلحة الإيرانية في حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشرياً وإطلاقاً خاطئاً قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء.

وأضاف روحاني: إيران تأسف لهذا الخطأ وتعرب عن المواساة العميقة لأسر ضحايا الكارثة الأليمة، حيث تمّ الإيعاز إلى الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم.

وقال روحاني: هذه الحادثة الأليمة ليست قضية يمكن العبور منها بسهولة وينبغي مواصلة التحقيقات المكملة لتحديد جميع أسباب وعوامل هذه الكارثة والملاحقة القانونية لمسببي هذا الخطأ الذي لا يغتفر والإعلان عن النتائج للشعب الإيراني وأسر الضحايا.

إلى ذلك وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أمس أكد الرئيس روحاني أن السلطات الإيرانية بذلت قصارى جهودها منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية، معلناً ترحيبه بأي تعاون دولي لإيضاح ملابسات الحادث.

وأعرب روحاني عن أسفه لحادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية ومقتل ركابها، وقال: إن هذا الحادث كان مؤلماً ويشكّل مأساة كبرى للشعبين الإيراني والكندي وسائر الشعوب التي كان أبناؤها على متن الطائرة.

وأوضح روحاني أن أمن منطقة الشرق الأوسط بلغ مرحلة خطيرة بسبب التدخلات والممارسات الأميركية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الكندي عن تعازيه لمقتل عدد من المواطنين الإيرانيين في سقوط الطائرة الأوكرانية، معرباً عن استعداد بلاده لأي تعاون مع إيران في إطار القيام بالتحقيقات اللازمة بشأن هذا الحادث.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد الرئيس روحاني أمس التزام بلاده بكل واجباتها القانونية في موضوع سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية مشددا على أن طهران لن تتسامح مع المقصرين في الحادث.

وقال روحاني: تم الإعلان أن الخطأ البشري أدى إلى هذا الحادث وأن الأشخاص المتسببين بالحادث ستتم إحالتهم إلى الجهات القضائية، مشيراً بهذا الصدد إلى بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والإعلان الرسمي عن نتيجة التحقيقات في سقوط الطائرة الأوكرانية.

ولفت روحاني إلى أن جهاز القضاء الإيراني سيبدأ قريباً إجراءاته لمتابعة هذا الموضوع حيث ستتم إحالة المقصرين في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية إلى القضاء الإيراني ولن نتسامح معهم مضيفاً: مثلما نحن متأسفون ومتألمون بسبب فقدان عدد من المواطنين الإيرانيين في هذا الحادث فإننا بالقدر نفسه متأسفون ومتألمون لوفاة سائر الركاب من الجنسيات الأخرى في هذا الحادث، مجدداً التأكيد على التزام طهران بكل واجباتها القانونية في هذه القضية.

من جانبه قدم الرئيس الأوكراني خلال هذا الاتصال الهاتفي المواساة مرة أخرى بحادث الطائرة للحكومة والشعب الإيراني، معتبراً البيان الصادر عن الرئيس روحاني بهذا الشأن مهماً جداً لأوكرانيا وأن تصرف إيران القانوني وتعاونها المؤثر في هذه الظروف الخاصة الحاصلة لإيران جدير بالتقدير.

وأعرب زلينسكي عن أمله باستمرار التعاون بين الخبراء الإيرانيين ووفد الخبراء الأوكراني للانتهاء من التحقيقات وفق البروتوكولات الحقوقية والقانونية وتسليم جثث الضحايا لذويهم على وجه السرعة.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من الدفاع الجوي ما اسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

وكان رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي أصدر أمراً إلى رئيس سلطة القضاء العسكري بضرورة جمع الوثائق والإسراع في الإجراءات القضائية المتعلقة بشأن حادث الطائرة والاستماع لتوضيحات المسؤولين بشأن ذلك.

كما وجّه رئيسي بمحاسبة المسؤولين في الحادث وفقاً للتعليمات والشؤون القضائية وإطلاعه بالنتائج.

كما أعلن قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن القوات الجوية تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري غير المتعمد الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي.

وقال العميد حاجي زادة خلال مؤتمر صحفي بطهران أمس: إننا نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة ومستعدون لتنفيذ أي قرار يتخذه المسؤولون بخصوص الكارثة وتبعاتها.

وأوضح العميد حاجي زادة أنه على خلفية التهديدات الأميركية باستهداف 52 منطقة في إيران كانت منظومات الدفاع في حالة التأهب القصوى، مبيناً أن موقع الدفاع الجوي الذي أصاب الطائرة الأوكرانية كان شخّص الطائرة بالخطأ على أنها صاروخ «كروز»، فأطلق صاروخاً قصير المدى أصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر، حيث حاول طيارها الدوران والعودة بها إلى المطار إلا أنها انفجرت بعد ارتطامها بالأرض.

وأشار العميد حاجي زادة إلى أنه لم تكن هناك إمكانية اتصال بسبب خلل في شبكات الاتصال ما تسبب باتخاذ القرار الخاطئ وإصابة الطائرة.

ولفت العميد حاجي زادة إلى أن هيئة الأركان شكّلت فريقاً لمتابعة الأمر والتحقيق في الحادث، وقال: لقد أبلغت المسؤولين هاتفياً بأننا قد نكون من أصاب الطائرة خطأ والأمر بعد ذلك كان في عهدة هيئة الأركان.. نحن نتحمل مسؤولية الحادث.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت في وقت سابق أمس أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جنوب طهران الأربعاء الماضي كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأميركية باستهداف 52 نقطة في إيران، مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

كما أعلنت هيئة الأركان الإيرانية أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جنوب طهران الأربعاء الماضي كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأميركية باستهداف 52 نقطة في إيران، مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وجاء في بيان صدر أمس عن الهيئة ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية «أرنا» أن الطائرة أصيبت بشكل غير متعمد، موضحاً أن المسؤولين المختصين في الحرس الثوري سيقومون بتقديم معلومات مفصلة للإعلام عن كيفية وقوع الحادثة.

وأشار البيان إلى أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة «هدف معادٍ» بعد اقترابها من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري، مبيناً أن الجيش كان في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وقال البيان: في مثل هذه الحالة وفي ضوء ما حدث وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذارنا عمّا حصل، مؤكداً أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز «بوينغ 737» فجر الأربعاء الفائت خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني جنوب طهران في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.

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