روسيا: قواتنا المسلحة بجهوزية قتالية عالية

تشرين – رصد:

أعلن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي أمس عن جهوزية قتالية عالية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً للطلبة العسكريين في مدينة كراسنويارسك الروسية، أن الدولة توفر لنفسها الأمن عندما تكون قواتها المسلحة على جهوزية قتالية عالية.

وقال: تضمن روسيا لقواتها المسلحة جهوزية قتالية عالية على الرغم من تقليص النفقات العسكرية، مضيفاً: إن روسيا تشغل المركز السادس في العالم في حجم النفقات العسكرية وتتمكن، مع ذلك، من المحافظة على الجهوزية القتالية لقواتها.

(سبوتنيك)

الحشد الشعبي العراقي: ما زلنا بكامل قوتنا وجهوزيتنا وتماسكنا

تشرين – رصد:

أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أن الحشد لا يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه. وقال إعلام الحشد في بيان أمس: إن قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات مديري المديريات عقدوا، اجتماعاً ناقش التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس, مضيفاً: إن رحيله وبقية قادة النصر سيعطي زخماً معنوياً لجميع المجاهدين للثبات على الخط والدفاع عن العراق وأهله والتمسك بالمرجعية العليا والحفاظ على هيبة الدولة والالتزام بالقانون.

(وكالة الأنباء العراقية)

فرنسا تدعو لحماية الاتفاق النووي مع إيران

تشرين – رصد:

دعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر في المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة.

وقالت بارلي في تصريح أدلت به أمس: يجب منع فقدان خيوط الحوار، ومن الضروري حماية اتفاق فيينا (الخاص بالملف النووي الإيراني)، ونحن نعول في هذا المجال على مساعدة من قبل إيران.

(روسيا اليوم)

طباعة