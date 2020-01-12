«حبوب» و«تموين» حماة : وجود فئران في أكياس الدقيق رواية مثيرة للسخرية!

سناء هاشم:

أثارت تصريحات نشرها رئيس جمعية المخابز في محافظة حماة أنس العدس عن وجود «فئران حديثة الولادة وقوارض وحشرات في أكياس الطحين في حماة» ضجة كبيرة لدى المواطنين نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من حساسية بالغة ترتبط مباشرة بإحدى أكثر القضايا التي تمس حياة المواطنين.

مدير فرع مؤسسة الحبوب في حماة عزمي باكير، وبعد رفض قاطع الإدلاء بأي تصريح لـ «تشرين» عن القضية، أجاب باقتضاب: تصريحات العدس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية، لأن الطحين تتم متابعته يومياً من قبل سلسلة من الجهات الرقابية، ومع ذلك تم تنظيم زيارة تضم فريقاً واسعاً من الجهات المعنية والحزبية في المحافظة إلى المطحنة، ولم تتمكن من العثور على أي دليل على ما أدلى به المذكور من اتهامات لمؤسسة الحبوب. وتساءل باكير عن السبب وراء عدم قيام رئيس جمعية المخابز بالتقدم مسبقاً بشكوى تخص الموضوع لأي من الجهات المعنية في المحافظة، مؤكداً أن كادر مؤسسة الحبوب يعمل بتفان ومستمر بالعمل بنزاهة بما يخدم لقمة عيش المواطن التي تعد من أهم أولوياته.

من جهته عدّ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا أن الموضوع برمته ليس دقيقاً ومشكوكاً فيه أساساً، ومع ذلك لم تتأخر الجهات المعنية في المحافظة عن تنظيم زيارة وفد متعدد الاختصاصات والمرجعيات المؤسسية للوقوف على الأمر بدقة نظراً لحساسيته البالغة شعبياً.

وقال كوسا في تصريح لـ «تشرين»: أولينا اهتماماً بالغاً بالموضوع برغم عدم وجود أي مؤشرات مسبقة على مثل هذا الأمر، وبالفعل تحركنا على الفور حيث قام فريق من مفتشي الهيئة العامة للرقابة والتفتيش إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير الحبوب ورئيس جمعية المخابز أنس العدس بزيارة المطحنة وقمنا بعملية تدقيق وتفتيش ولم يكن هناك أي دليل أو إثبات لما صرح به رئيس جمعية المخابز عن وجود فئران وحشرات وقوارض داخل أكياس الدقيق.

واستغرب كوسا من أن العدس لم يناشد أي جهة معنية قبل الإدلاء بتصريحاته هذه, كما لم يتقدم بأي شكوى بهذا الخصوص إلى المحافظة كجهة مرجعية، ولا إلى مديرية التموين، ولا حتى إلى مديرية الحبوب، وهي المعنية المباشرة بالموضوع. وشكك كوسا بالرواية التي صرح بها العدس من أساسها، وقال: إن الصور التي نشرها لا تظهر أنها في أكياس دقيق, لافتاً إلى أن الموضوع أصبح بين أيدي الرقابة والتفتيش.

وكان رئيس جمعية المخابز قد ناشد الأجهزة الرقابية والمسؤولة في المحافظة التدخل لمعالجة المهزلة والتسيب الذي تعاني منه أكياس الدقيق التمويني المسلّمة إلى مخابز المحافظة من وجود القوارض والحشرات (الفسفس) ونقص الأوزان. وكان قد وثق بالصور عدة فئران حديثة الولادة عثر عليها -كما قال- داخل أحد أكياس الدقيق الواردة لمخبزه من مطاحن (السورية للحبوب)، مؤكداً وجود المعاناة المريرة لكافة خبّازي المحافظة بالرغم من عشرات الشكاوى التي تقدموا بها بحق هذا التقاعس، على حد قوله.

وأضاف عدس: إلا أن التحسين لم يطرأ على الدقيق، كما عزا العدس هذا الواقع إلى عدم وجود إجراءات النظافة لدى (السورية للحبوب) وعدم اتباع أصول النظافة والتعقيم وقلة الخبرات والكفاءات في إدارة وتنظيم وترحيل وتخزين الدقيق التمويني في المطاحن، إضافة إلى إعادة تعبئة الدقيق في أكياس قديمة مستخدمة سابقاً ومعادة من المخابز.

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