إغلاق 30 منشأة سياحية في جرمانا

دمشق ـ منال الشرع:

كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى واستياء المواطنين في مدينة جرمانا من الملاهي الليلية غير المرخصة المنتشرة بشكل كثيف في أحياء المدينة لما تسببه تلك المنشآت من إزعاج للسكان لوجودها ضمن الأبنية السكنية. عن هذا الموضوع التقت «تشرين» مدير سياحة ريف دمشق- المهندس وائل كيال الذي أكد أنه تم تنظيم 65 ضبطاً بحق المنشآت السياحية العاملة في مدينة جرمانا وتم بموجبها إغلاق 30 منشأة مخالفة أصول وشروط الترخيص السياحي حتى تاريخه،إضافة إلى مزاولة مهنة من دون الحصول على تراخيص.

وأضاف الكيال أن المديرية تقوم بتأهيل المنشآت العاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي وفق أحكام المرسوم رقم 11 لعام 2015 بناء على الواقع التشغيلي لها ويمكن إلغاء الترخيص لصفة النادي من قبل مجلس مدينة جرمانا وفق القوانين النافذة لذلك ويحق للمجلس أن يقوم بسحب أو إلغاء التراخيص والقرارات الممنوحة للمنشآت السياحية العاملة نادياً ليلياً والإبقاء على صفة مطعم فقط وذلك بالنسبة للمطاعم التي تقع داخل المخطط التنظيمي إذا كانت محققة المواصفات أصولاً وإنذار أصحاب المنشآت التي تم ترخيصها إدارياً بصفة مطعم للالتزام بالتراخيص الممنوحة لها وعدم إقامة برامج فنية تحت طائلة سحب الترخيص وإغلاق المنشأة وعدم منح أي ترخيص إداري بصفة نادٍ أو ملهى ليلي داخل المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا.

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