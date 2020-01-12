توريد 70 ألف عدّاد مياه بقيمة 100 مليون ليرة ونسبة التغذية في حوض بردى 55%

دمشق ـ بشرى سمير:

أكد مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وريفها مازن شبلي أن الوضع المائي في تحسن, حيث وصلت التغذية في نبع الفيجة إلى 48% ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن تصل إلى 55% لكون الموسم الحالي موسم خير وأمطار والهطلات المطرية جيدة, لافتاً إلى أن هذا الأمر سينعكس على ساعات التقنين التي ستنخفض في الفترة القادمة, حيث تتم حتى اللحظة تغذية دمشق وريفها من الإسالة ولم يتم اللجوء إلى المياه الجوفية وهناك حوالي 47 بئراً في بردى تضخ المياه إلى دمشق وكذلك تتم تغذية كل المناطق المحيطة في دمشق (جرمانا _المعضمية_صحنايا_ الكسوة وجديدة عرطوز) وأوضح شبلي أن ساعات التقنين حالياً تتراوح ما بين 8-9 ساعات يومياً في دمشق من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الثامنة صباحاً, منوهاً بأنه تم إجراء بعض الإصلاحات في كفربطنا والمليحة إضافة إلى تجهيز120 بئراً في الغوطة الشرقية وتم تركيب 450 خزان ماء.

وأضاف شبلي: كما تم التعاقد مع إحدى الشركات الماليزية لتوريد 70 ألف عداد بلاستيكي بقيمة 100 مليون ليرة, وفيما يتعلق بوجود أخطاء في قراءة عدادات المياه وخاصة في جرمانا أشار إلى أنه يتم إجراء حملة بهذا الخصوص لضبط المخالفات, داعياً المواطنين إلى مراجعة قسم المشتركين للشكوى, وفيما يتعلق بإجراء التحليل الكيميائي والجرثومي لعينات من مياه منطقة الأشرفية التي تشمل (جسر الأشرفية كوع الحرس والأشرفية مهرب) لمعرفة أسباب التسمم, حيث أظهرت النتائج أن جميع القيم التجريبية ضمن مواصفات مياه الشرب وأشارت نتائج تحليل أيونات النترات والنتريت والأمونيوم إلى عدم وجود أي تلوث عضوي مصدره مركبات نتروجين عضوية وتحتوي جميع العينات على كلور متبقٍّ ناتج بالتأكيد عن عمليات التعقيم, لافتاً إلى أنه يتم إجراء تعقيم دوري لنبعي الفيجة وهاروت وبشكل عام تتم مراقبة كل الآبار بشكل دوري.

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