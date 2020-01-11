المباشرة بتنفيذ مرآب يتسع لـ 100 سيارة بجانب مشفى المواساة

باشرت ورشات مديرية الصيانة في محافظة دمشق أعمال تنفيذ حل مروري ومرآب لوقوف السيارات بجانب مشفى المواساة في منطقة المزة.

ويتسع المرآب حسب مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية لمئة سيارة ويمتد من باب المشفى نزولاً باتجاه طريق المشاتل ويأتي في إطار خطة المحافظة لتأمين مرائب لوقوف السيارات.

وبين مدير الصيانة أن الحل المروري الذي تنفذه ورشات المديرية يهدف إلى تنظيم الدخول والخروج إلى مشفى المواساة وتخفيف الازدحام على الدوار بجانب المشفى.

وكانت محافظة دمشق نفذت الشهر الماضي مرآب لوقوف السيارات بجانب سور فندق الشيراتون في ساحة الأمويين يتسع لأكثر من أربعين سيارة ضمن أعمال الحل المروري بالمنطقة.

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