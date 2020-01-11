روحاني: نرحب بأي تعاون دولي لإيضاح حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السلطات الإيرانية بذلت قصارى جهودها منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية معلناً ترحيبه بأي تعاون دولي لإيضاح ملابسات الحادث.

وأعرب روحاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم عن أسفه لحادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية ومقتل ركابها وقال : إن هذا الحادث كان مؤلما ويشكل مأساة كبرى للشعبين الإيراني والكندي وسائر الشعوب التي كان أبناؤها على متن الطائرة.

وأوضح روحاني أن أمن منطقة الشرق الأوسط “بلغ مرحلة خطيرة بسبب التدخلات والممارسات الأميركية” وقال: قدمنا مبادرة هرمز للسلام في إطار خفض التوتر.. وعلينا جميعا أن نبذل جهودنا من أجل عودة الاستقرار والأمن التام إلى المنطقة.

وأشار روحاني إلى التداعيات السلبية لزعزعة الأمن في المنطقة واغتيال الأميركيين الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس على شعوب المنطقة وقال : إن الحل من أجل استتباب الاستقرار والأمن يتمثل في عودة الجميع إلى القانون ونؤمن أن أمن هذه المنطقة يمكن ضمانه من خلال مشاركة دولها.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الكندي عن تعازيه لمقتل عدد من المواطنين الإيرانيين في سقوط الطائرة الأوكرانية، معربا عن استعداد بلاده لأي تعاون مع إيران في إطار القيام بالتحقيقات اللازمة بشأن هذا الحادث.

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