قاسم: أمريكا فشلت في إضعاف محور المقاومة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أمريكا فشلت في إضعاف محور المقاومة.

وقال قاسم في كلمة له اليوم في بيروت: إن الأمريكيين أرادوا من خلال اغتيال الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما أن يحدثوا معادلة جديدة في المنطقة تثبت هيمنتهم لكن تحولت شهادة الفريق سليماني إلى إحياء لثورة المقاومة بمد جماهيري منقطع النظير لا مثيل له في التاريخ الحديث.

وأضاف: إن أهداف أمريكا انقلبت هزائم وفي المقابل تحققت انتصارات للجمهورية الإسلامية ومن معها مبينا أن المنطقة اليوم أمام مرحلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة لا يستطيع الأمريكي معها أن يفرض خياراته ولا يستطيع أن يعتمد على إرهابه العسكري ليفرض شروطه فوجوده لم يعد مقبولاً والبيئة المحيطة به في منطقتنا ترفضه وتريد طرده.

بدوره قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: إن لبنان دخل في مرحلة جديدة بعد الجريمة الأمريكية الأخيرة في العراق عنوانها إخراج القوات العسكرية الأمريكية من منطقتنا لأن وجود هذه القوات تحول إلى احتلال وهيمنة وتسلط وسيطرة على مقدرات بلادنا.

وبين فضل الله أن الضغوط والعقوبات المالية والاقتصادية الأمريكية على لبنان واحدة من الأسباب التي أوصلت لبنان إلى معاناته من فقدان السيولة والارتفاع غير المنطقي للأسعار.

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