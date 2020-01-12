زراعة 5 دونمات شتول بطاطا ضمن مشروع إنتاج البذار محلياً

طرطوس ـ مصطفى برو:

باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في طرطوس بتوزيع بذار البطاطا المستوردة على المكتتبين للعروة الربيعية بنوعيها السبونتا والفريدة وبسعر715 ليرة لكيلو السبونتا و705ليرات للفريدة.

وقال مدير فرع إكثار البذار في طرطوس المهندس حيان عبد الله: تبيع المؤسسة كيلو بذار البطاطا بسعر أقل بـ 400ليرة عن سعر مبيع القطاع الخاص، وبلغت الكميات المكتتب عليها بحدود 80 طناً، مضيفاً أن فنيي ومهندسي فرع طرطوس يتابعون تنفيذ مراحل المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً بعد نقل الشتول المخبرية من غرف الإنبات الى البيت الزجاجي بمساحة 5 دونمات بانتظار موعد الجني في بداية نيسان القادم، على أن تتم متابعة تنفيذ بقية مراحل المشروع في محافظات أخرى، كما يواصل فرع إكثار بذار طرطوس توزيع بذار الفطر المحاري والفطر الأبيض على المزارعين من إنتاج مخابره بسعر 1800ليرة لليتر ووزع الفرع خلال العام الماضي كمية 443ليتراً من بذار الفطر المحاري وكمية 24ليتراً من بذار الفطر الأبيض بقيمة 830ألف ليرة للنوعين، ويواصل الفرع أيضاً توزيع بذار القمح لموسم 2019-2020 بنوعيه الطري والقاسي وبسعر 200ليرة للكيلو وبدعم يتجاوز 30% من تكلفة الإنتاج ،كما وزع حتى تاريخه 450طناً وهذه الكمية تزيد بمقدار 50 طناً عن الكمية الموزعة في موسم 2018-2019 وتكفي لتغطية المساحة المخطط لزراعتها هذا الموسم والمقدرة بحدود 11.5 ألف هكتار كما وزع كمية 1.5طن من بذار الشعير بسعر 145ليرة للكيلوغرام.

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