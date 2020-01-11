ليفربول يتخطى توتنهام ويعزز صدارته.. واليونايتد يسحق نورويتش سيتي

ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عزز ليفربول صدارته للدوري بفوزه مساء اليوم على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف سجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 37، ليرفع الليفر رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل أرسنال مع مضيفه كريستال بالاس 1-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم، ووضع المهاجم الغابوني بييرإيميريك أوباميانغ أرسنال في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة 12وأدرك المهاجم الغاني جوردان أيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، واكتفى أرسنال بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف كريستال بالاس.

ودك مانشستر يونايتد مرمى ضيفه نورويتش سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، سجل رباعية الشياطين ماركوس راشفورد “هدفين أحدهما من ركلة جزاء”، أنطوني مارسيال وميسون جرينوود في الدقائق 27 و52 و54 و76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما بقى منافسه في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

كما فاز تشيلسي على بيرنلي 3 ـ 0 سجل الأهداف جورجينهو وتامي أبراهام وكالوم أودوي، وايفرتون على برايتون 1 ـ 0 سجله دي أندرادي ، وساوثهامتون على ليستر سيتي 2 ـ 1، وتعادل وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد 1 ـ 1 .

ويتصدر ليفربول الترتيب بـ 61 نقطة، يليه ليستر سيتي 45 نقطة، ثم مانشستر سيتي 44 نقطة فـ تشيلسي 39 نقطة ثم مانشستر يونايتد 34 نقطة.

طباعة