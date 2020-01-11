الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً وشديد البرودة ليلاً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الغربية للبلاد لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر.

أما ليلاً فيكون الجو شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الجنوبية الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 13 -3 المنطقة الجنوبية 13 -3 المرتفعات الجبلية 7- ناقص 2 المنطقة الوسطى 14 -4 المنطقة الساحلية 17 -8 المنطقة الشمالية 11 -3 منطقة الجزيرة 12 -2 المنطقة الشرقية 14 -3 منطقة البادية 13 -2

طباعة