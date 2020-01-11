مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين جنوب أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الجيش الأمريكي قوله في بيان: إنّ اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدفت مركبتهم في إقليم قندهار.

من جهتها أعلنت حركة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن في الـ 23 من الشهر الماضي مقتل أحد جنوده في أفغانستان دون إعطاء تفاصيل.

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