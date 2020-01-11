إزاحة الستارة عن بانورما لوحة الخلود في بيت ياشوط

يوسف علي ـ تشرين:

أزيحت اليوم الستارة عن النصب التذكاري للوحة الشهداء (لوحة الخلود) في بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، وهي لوحة الإبداعية (ثلاثية الأبعاد) التي قدمها وقام بإنجازها النحات السوري زهير أحمد خليفة, حيث استغرق نحتها سنة كاملة وشكلت من صخرة بوزن 35 طناً وأصبحت بعد العمل بوزن 12 طناً و بارتفاع 3 أمتار وعمق 4 أمتار وطول 5 أمتار، وهي تجسد تضحيات الجيش العربي السوري ومجسدة بأربعة أشخاص (الجندي الشهيد والجندي الجريح والجندي المقاتل حامل الراية “علم الجمهورية العربية السورية” باليد اليمين والسلاح والطفل باليد اليسرى تجسد الأبوة والوطنية الخالصة) وفي صدر المنحوتة ثلاثية الأبعاد جسدت لوحة أسماء شهداء الوطن من بلدة بيت ياشوط وقراها بمئات الشهداء رحمهم الله .

وأوضح الفنان خليفة أنّ مجلس البلدة والمحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت المواد الأولية والمستلزمات لهذا العمل، والعمل هدية رمزية أمام تضحيات شهداء الجيش العربي السوري الباسل.

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