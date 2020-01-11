جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غداً لدراسة حادث الطائرة الأوكرانية

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي علي أصغر يوسف نجاد أنّ المجلس سيعقد غدا جلسة مغلقة لدراسة حادث طائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت قرب طهران صباح الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن النائب يوسف نجاد قوله في تصريح اليوم: إنّ الجلسة سيحضرها كبار المسؤولين في الحرس الثوري وستتم دراسة الأبعاد المختلفة لهذا الحادث وتقديم التقارير المطلوبة.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنّ إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران، مؤكدةً أنّها ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

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