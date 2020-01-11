القضاء على إرهابيين اثنين في الجزائر

أعلن الجيش الجزائري اليوم القضاء على إرهابيين اثنين بمدينة خنشلة شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع الوطني قولها في بيان إنه: في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين اثنين إثر كمين بمنطقة بودخان بمدينة خنشلة.

وأضاف البيان إن الإرهابيين هما“بشير عرباوي المكنى (أبو إسحاق) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 والإرهابي عمارة زيتوني المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001، مشيراً إلى أن العملية اسفرت عن مصادرة رشاشين من نوع كلاشينكوف وخمسة مخازن مملوءة وقنبلة تقليدية الصنع وقنبلة يدوية ومنظار ومعدات أخرى.

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