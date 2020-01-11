توزيع الدفعة الثانية من بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين بحماة

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة توزيع الدفعة الثانية من بذار البطاطا للعروة الربيعية المكتتب عليها من قبل المزارعين والمستوردة بأنواعها الثلاثة “سبونتا والفيرست والسفاري”.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود في تصريح لمراسلة سانا أنّ الدفعة الثانية التي تمّ استلامها بلغت 500 طن من إجمالي الكميات المكتتب عليها من قبل الفلاحين والبالغة 1080 طناً، وتم البدء بتوزيعها على الفلاحين المكتتبين وبسعر 715 ألف ليرة للطن الواحد من صنف السبونتا و830 ألف ليرة للطن من صنف الفيرست و795 ألف ليرة للطن من صنف السفاري، لافتاً إلى أنّ الأسعار التي حددها الفرع لمبيع البذار المستوردة أقل من أسعار السوق بين 300 و400 ألف ليرة سورية للطن الواحد لبعض الأنواع، مشيراً إلى أنّ أصناف بذار البطاطا المستوردة المكتتب عليها ذات نوعية جيدة وخالية من الأمراض وأثبتت جدواها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وبيّن أنه يمكن للفلاحين المكتتبين مراجعة مقر الفرع لاستلام الكميات المكتتب عليها بعد تسديد المبلغ المترتب عليهم سواء في الفرع أو المصارف الزراعية بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار عمليات التوزيع حتى نهاية الكمية المكتتب عليها.

ويواصل فرع المؤسسة عمليات توزيع بذار القمح المعقمة والمغربلة على مختلف فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة والتي وصلت لتاريخه إلى ما يزيد على 9 آلاف طن.

طباعة