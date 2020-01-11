محلج سلمية يبدأ بتوريد بذور القطن الصناعية إلى شركات الزيوت

بدأ محلج سلمية بمحافظة حماة توريد البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الزيوت بمختلف المحافظات.

وأوضح مدير المحلج المهندس باسل الحموي لمراسل سانا اليوم أنه تمّ شحن 200 طن من البذور الصناعية معظمها من إنتاج الموسم الماضي إلى إحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة، مبيناً أنه يتوفر حالياً في المستودعات كميات أخرى من البذور لمن يرغب بشرائها سواء من القطاع العام أو الخاص وذلك وفق عقود يتم توقيعها مع الإدارة العامة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان.

ولفت إلى أنّ المحلج استلم خلال الموسم الحالي 4128 طناً من الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية حلج منها 800 طن وأنتجت 238 طناً من القطن المحلوج و380 طناً من البذور الصناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية، مشيراً إلى أنّ المحلج يعمل حالياً بطاقة حلج تصل إلى نحو 30 طناً يومياً.

يذكر أنّ محلج سلمية استلم خلال الموسم الماضي 2324 طناً من الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية.

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