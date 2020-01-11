بوتين وميركل يبحثان عدداً من القضايا الدولية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو عدداً من القضايا الدولية.

وقال بوتين في مستهل اللقاء اليوم إننا “على اتصال دائم ونعالج القضايا الداخلية والاقتصادية والسياسية والمسائل الدولية من بينها الأكثر حدة التي يجب علينا التركيز عليها”.

بدورها أشارت ميركل إلى وجود عدد كبير من الموضوعات التي تريد البحث فيها مع بوتين ومنها القضايا الثنائية والمسائل المطروحة على جدول الأعمال الدولي بما في ذلك الأوضاع في ليبيا وسورية.

طباعة