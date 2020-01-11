الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب

دمرت وحدات الجيش العربي السوري عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.

ولفت المراسل إلى أن رمايات وحدات الجيش طالت أيضاً تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت تحصينات لهم.

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