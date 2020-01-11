4 منافذ بيع جديدة لـ”السورية للتجارة” بريف حماة

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة 4 منافذ للبيع المباشر في قرى وبلدات معردس وصوران وكرناز بريف المحافظة الشمالي ورابع في بلدة تلدرة بمنطقة سلمية في إطار عمله المستمر للتوسع بعدد الصالات والمراكز والتدخل الإيجابي في الأسواق.

وذكرت مديرة فرع المؤسسة صباح سرميني أنه تم تزويد هذه المنافذ بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ أعمال إعادة تأهيل منافذ البيع في كل من صوران ومعردس وكرناز التي تضررت جراء الأعتداءات الإرهابية كما أن الأعمال جارية لإعادة افتتاح عدد من منافذ البيع المباشر في كل من طيبة الإمام ومورك بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها لتلبية متطلبات الأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم في ريف حماة الشمالي الذي طهره الجيش العربي السوري من الإرهاب.

ولفتت سرميني إلى أهمية افتتاح منفذ للبيع المباشر في بلدة تلدرة بمنطقة سلمية والذي يخدم نحو 30 ألف نسمة، مشيرةً إلى أن الأعمال جارية لبناء صالة في قرية البياضية.

يشار إلى أن عدد منافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة يبلغ 122 منفذاً موزعا في مختلف مناطق المحافظة.

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