بايدن: ترامب مسؤول عن التوترات في الشرق الأوسط

جدد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انتقاداته اللاذعة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكداً أنه مسؤول عن التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط وأن سياساته الخارجية تلحق الضرر بالولايات المتحدة ومصالحها.

ونقلت AP عن بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية المقبلة قوله خلال تجمع انتخابي في ولاية نيفادا الأمريكية أمس إن “كل ما حصل في إيران والعراق خلال الأسابيع الأخيرة يعود إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران” مشيراً إلى أن ترامب يرفض الإصغاء إلى مواقف القيادة العسكرية الأمريكية وأن “هوسه بالانعزالية” جعل حلفاء واشنطن يبتعدون عنها.

وسخر بايدن من الشعار الذي يردده ترامب ويزعم السعي وراء تحقيقه وهو “أمريكا أولاً” مؤكداً أن هذا الشعار تحول في الواقع إلى “أمريكا آخراً” محذراً أثناء تجمع انتخابي آخر أقيم في مدينة لوس انجلوس من أن الولايات المتحدة “أصبحت الآن في وضع أخطر بكثير مما كانت عليه قبل شهر وأنها أصبحت دولة منبوذة بعد تخليها عن الاتفاق النووي”.

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