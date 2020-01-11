الرئيس الأسد في برقية تعزية بوفاة السلطان قابوس: قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العربي السوري عن أحر مشاعر التعازي القلبية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد متمنيا لعمان وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجاء في نص البرقية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.

وأضافت البرقية: باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم اليكم ومن خلالكم إلى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان.

وأكدت البرقية أن الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.. ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق.

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