آخر تحديث: 2020-01-11 13:54:04
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السيد الرئيس بشار الأسد يرسل برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، بوفاة السلطان قابوس: باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم إليكم، ومن خلالكم، الى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان
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الرئيس الأسد: الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.. ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق
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الرئيس الأسد في برقية تعزية بوفاة السلطان قابوس: قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العربي السوري عن أحر مشاعر التعازي القلبية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد متمنيا لعمان وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجاء في نص البرقية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.

وأضافت البرقية: باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم اليكم ومن خلالكم إلى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان.

وأكدت البرقية أن الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.. ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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