جريان الأودية المغذية للسدود في السويداء

أدت الهطلات الثلجية والمطرية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً إلى جريان المياه في العديد من الأودية ومنها المغذية لسدود المحافظة.

وأشار مدير الموارد المائية في السويداء المهندس محمود ملي إلى أن جريان الأودية تركز في المناطق الجبلية المغذية للسدود وتفاوتت غزارتها وفقاً لكميات الهطل، ما يسهم في تحسن نسب المياه المخزنة فيها.

ولفت المهندس ملي إلى أن كميات المياه المخزنة في سدود المحافظة حالياً تبلغ 12 مليوناً و121 ألف متر مكعب، و تحسن نسبها في الأيام القادمة مرهون بذوبان الثلوج و استمرار الهطلات المطرية بشكل جيد.

ويبلغ عدد السدود في محافظة السويداء 18 سداً يبلغ تخزينها الأعظمي 67 مليون متر مكعب.

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