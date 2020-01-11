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34 ألف هكتار مزروعة بالعدس في الحسكة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد دولي

بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصول العدس المروي والبعل في محافظة الحسكة للموسم الحالي 34 ألفاً و 100 هكتار متركزة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن فلاحي المحافظة أنهوا زراعة أراضيهم بمحصول العدس حيث توزعت المساحة المزروعة على 32 ألف هكتار بعلاً و 2100 هكتار مروياً متركزة في مناطق شمال المحافظة ولا سيما أبوراسين وعامودا والدرباسية وبعض مناطق الريف الغربي والتي تشهد عادة معدلات أمطار أكبر من بقية مناطق المحافظة ما يساعد على زراعة المحصول بعلاً.

ولفت المهندس بلال إلى أن المساحة المزروعة بالمحصول للموسم الحالي بلغت نصف المساحة المخططة البالغة 73 ألف هكتار وهي مقاربة للمساحة التي زرعت خلال الموسم الماضي، مبيناً أن الأمطار التي تعمّ المحافظة منذ عشرة أيام جيدة لنمو المحصول وغيره من المحاصيل المزروعة في المحافظة.

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التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد دولي

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