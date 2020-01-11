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“فيسبوك” تخضع لإملاءات واشنطن وتحجب منشورات تندد بجريمة اغتيال سليماني

التصنيفات: منوعات

أقرت شركة “فيسبوك” أن موقعها للتواصل الاجتماعي وتطبيق انستغرام التابع لها يقومان بحجب المنشورات التي تندد بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني في عدوان أمريكي صاروخي الأسبوع الماضي.

وبررت الشركة في بيان تلقت شبكة “سي ان ان” الأمريكية نسخة منه قرارها هذا بخضوعها لقانون العقوبات الأمريكية فيما انتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تصرفات “إنستغرام” واصفاً إياها بأنها غير ديمقراطية.

 

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التصنيفات: منوعات

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