حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة في المحافظات بسبب الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم موضحة أن جميع الطرق سالكة في ريف دمشق ما عدا طريق عين التينة جبعدين في منطقة القطيفة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي القنيطرة كل الطرق سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف .

وأوضحت إدارة المرور في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أن كل طرق محافظة اللاذقية سالكة ما عدا طريق أم الطيور الفرعي غير سالك بسبب انهيار في الجدار الاستنادي وانهيار في التربة أسفل الطريق.

وتابعت: في السويداء جميع الطرق سالكة ما عدا الطرق المؤدية لناحية المشنف وقراها وطريق مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف .

ودعت إدارة المرور السائقين إلى استعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث لافتة إلى أنها خصصت الأرقام 5422703 – 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

طباعة