الخارجية اللبنانية: منع لبنان من التصويت في الأمم المتحدة قرار يضرّ بهيبة الدولة وسمعتها

آخر تحديث: 2020-01-11 13:53:25
خبر عاجل
السيد الرئيس بشار الأسد يرسل برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، بوفاة السلطان قابوس: باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم إليكم، ومن خلالكم، الى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان
خبر عاجل
الرئيس الأسد: الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.. ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق
شريط الأخبار