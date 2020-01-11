10 % نمو القطاع الصناعي الإيراني

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، رضا رحماني، عن أنّ القطاع الصناعي في البلاد حقق نمواً بنسبة 10 % خلال 9 أشهر.

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماع حول تطوير الصناعة البتروكيمياوية في البلاد قال رحماني: وفقاً لما أعلنه البنك المركزي فقد حقق القطاع الصناعي نمواً بنسبة 10 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يعد إنجازاً كبيراً جداً.

وأضاف: ووفقاً للإحصائيات فقد تجاوزت الصادرات الواردات خلال هذه الفترة وحقق الميزان التجاري فائضاً ومن ناحية الزنة بلغت الصادرات 103 ملايين طن بما يعادل زيادة بنسبة 20 %، موضحاً: الخطة المرسومة تتضمن الاستغناء عن الواردات بما يعادل 10 مليارات دولار عبر تطوير الصناعة الداخلية حتى العامين القادمين عبر الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات المتاحة في البلاد.

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