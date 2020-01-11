بهدفين مقابل لاشيء.. “القلعة البيضاء” يهزم زيسكو الزامبي

حقق الزمالك المصري فوزاً ثميناً على ضيفه زيسكو الزامبي (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، أمس، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الزمالك “القلعة البيضاء” كل من المهاجمين، المغربي أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد، في الدقيقتين (4، و89) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام في القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة متأخراً بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي، الذي سيلعب، اليوم، ضد ضيفه “بريميرو دي أوجوستو” الأنغولي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

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