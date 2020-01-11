مصر تعزّي برحيل السلطان قابوس: لا ننسى مواقفه الأخوية والقوية

أصدرت مصر بياناً رسمياً، اليوم، عزت فيه سلطنة عمان برحيل سلطانها قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاماً.

وجاء في البيان: فقدت الأمة العربية زعيماً من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائداً حكيماً منح عمره لوطنه ولأمته، زعيماً عربياً سيسجل له التاريخ أنه رمزاً لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.. ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور.

وجاء في البيان أيضاً: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخاً وصديقاً، ليعرب باسمه وباسم مصر شعباً وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار.

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