صحف عمانية: تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان خلفاً للراحل قابوس

ذكرت صحف عمانية أنه تم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لسلطنة عمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوردت صحيفة الوطن العمانية على حسابها في تويتر أن “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم سلطانا لعمان وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان”.

ولم يتم تاكيد النبأ رسميا من قبل وكالة الأنباء العمانية التي لم تورد نبأ التعيين بعد.

وكان الديوان السلطاني العماني أعلن الليلة الماضية وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما وتم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الإعلام في الأيام الأربعين القادمة.

طباعة