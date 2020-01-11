2٫7 مليار دولار تعويض مزعوم.. اتفاقات جديدة بين أردوغان والسراج لنهب أموال ليبيا

بدأت أطماع رئيس النظام التركي رجب أردوغان في ليبيا تتكشف تدريجياً, إذ كشف مسؤول تركي عن محاولات أردوغان إبرام اتفاقات جديدة مع رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج للحصول على تعويض مبدئي قيمته 2,7 مليار دولار، عن ما سماه أعمال تم تنفيذها في ليبيا قبل غزو «ناتو» عام 2011.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي – الليبي مظفر أكسوي قوله أمس: الاتفاق المشار إليه محاولة لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا، موضحاً أن مشروعات الشركات التركية تعطلت في ليبيا بسبب الفوضى التي انتشرت قبل 9 أعوام، وأنها تضررت من جديد بسبب الحرب الدائرة هناك.

وأكد أكسوي أن أنقرة اقتربت من توقيع مذكرة الاتفاق مع السراج، قائلاً: «انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد، والأضرار وخطاب الضمان»، وذلك في إشارة إلى تعويضات تحصلها الحكومة التركية من ليبيا.

وأشار أكسوي إلى أن الاتفاق، المقرر توقيعه في كانون الثاني الجاري أو شباط القادم، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار، زاعماً أنها أضرار لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1,2 مليار دولار.

وحسب أكسوي، أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا حالياً بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ تتراوح قيمته بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وبين أكسوي أنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية – التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنوياً، والواردات 350 مليون دولار، لافتاً إلى أن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى هناك منذ نيسان الماضي، تزامناً مع إعلان الجيش الوطني الليبي بدء معركة الكرامة لتحرير العاصمة من قبضة التنظيمات الإرهابية.

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