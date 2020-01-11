في بدعة جديدة.. ترامب يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى «ناتو»

في أحدث بدعة من بدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أعلن عن تأييده توسيع حلف شمال الأطلسي «ناتو» ليشمل دولاً في الشرق الأوسط، وذلك بالتوازي مع سعي بلاده للحد من انتشارها العسكري عالمياً.

وحسب وكالة «رويترز» قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض فجر أمس: «أعتقد أنه ينبغي توسيع حلف شمال الأطلسي وينبغي أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد».

كما اقترح ترامب زيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط عندما تطرق للضربات التي تعرضت لها قاعدتان أمريكيتان في العراق رداً على استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني في عدوان إجرامي أمريكي.

وأضاف ترامب: «تنظيم داعش أثار مشكلة دولية ينبغي لدول أخرى التصدي لها.. يمكننا أن نعود للديار ونستخدم حلف شمال الأطلسي», وتابع زاعماً وكاذباً بكل وقاحة: «لقد أطبقنا على «داعش» وأسدينا لأوروبا معروفاً كبيراً».

ولم ينس ترامب في حديثه أن يطالب بدفع المال مقابل الحماية الأمريكية المزعومة, إذ وجه ترامب انتقادات لحلف الأطلسي وطالب أوروبا بدفع المزيد مقابل الدفاع الجماعي وتقديم تنازلات لأمريكا تتعلق بالتجارة, وقال: «من الممكن تسمية الحلف باسم حلف الأطلسي-الشرق الأوسط, أو حلف الأطلسي زائد الشرق الأوسط»، مبيناً أنه طرح الاسم المحتمل على الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرغ في اتصال هاتفي.

بدورها, زعمت السفيرة الأمريكية في الحلف كاي بيلي هتشيسون أن «الحرب على «داعش» مهمة لكل من الولايات المتحدة والحلفاء في حلف الأطلسي».

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