مسؤولون سعوديون متورطون في أكبر عملية فساد بتاريخ إسبانيا

أصدر الادعاء العام في محكمة مكافحة الفساد في إسبانيا وثيقة اتهام تكشف أكبر عملية فساد مالي في تاريخ الشركات الحكومية الإسبانية, إذ أظهرت المعلومات التي نقلتها صحيفة «إلموندو» الإسبانية عن المدعي العام، أن «الشركة الحكومية الإسبانية لتصدير الأسلحة» قدمت رِشا لموظفين سعوديين بقيمة 100 مليون يورو على مدى ربع قرن.

كما كشفت التحقيقات التي استغرقت عشر سنوات أن الشركة الإسبانية وقعت 11 صفقة لبيع الأسلحة للسعودية تشوبها ممارسات مخالفة للقوانين الإسبانية.

وتابعت الصحيفة: المدعي العام الإسباني وجه الاتهام في الوثيقة التي قدمها للمحكمة لموظفين سعوديين، بينهم الملحق العسكري السابق في السفارة السعودية في مدريد.

وحسب الصحيفة, يواجه المتهمون الثمانية، تهم الفساد في التحويلات التجارية الدولية، إضافة إلى سوء استخدام المال العام، وتبييض الأموال، والتزوير وتكوين عصابة إجرامية.

وانتهت التحقيقات القضائية، الأربعاء الماضي، بعدما شملت إسبانيا ولوكسمبورغ، خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، وكشفت معطيات فساد خطرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

وكانت معطيات دراسة أظهرت أن السعودية تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، خلال الفترة بين عامي 2008 و2017 بسبب عدوانها على اليمن، علماً أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية تحوز ما نسبته 98% من واردات المملكة.

وأوردت الدراسة التي صدرت عن معهد «استوكهولم لبحوث السلام» أنه خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، استأثرت دول الشرق الأوسط بما نسبته 32% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم.

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