ترامب يلجأ للـ«ناتو» للهروب من المنطقة

رشا عيسى:

على جناح السرعة أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده توسيع وجوده في المنطقة من بوابة ذريعة «مكافحة الإرهاب» في وظيفة جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلف المتهاوي لأهداف انتخابية بالدرجة الأولى ولإقحام الأوروبيين في الشرق الأوسط ودفعهم لاحقاً للتخلي بالمطلق عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وجعلهم يرفعون رايات حربية جديدة إلى جانب القوات الأمريكية التي ستتراجع آنياً عن الوجود في المنطقة.

الحلف المتصدّع داخلياً وفق ما أبرزته قمة لندن الأخيرة, انتعش لمجرد تودد ترامب له لمساعدته على الخروج من مأزق المنطقة بعد إقدامه على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ورفاقه المقاومين. ورغم عدم وضوح الدور الجديد الذي كلفه به ترامب إلا أن اللافت كان الحماس الذي أبداه أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ بعد إعلانه الموافقة السريعة على طلب ترامب بعد مكالمة هاتفية بين الطرفين.

وبعد هذه الموافقة سيكون على الأوروبيين زيادة الإنفاق على الحلف كما كان يأمرهم ترامب مراراً إضافة إلى إقحامهم بأهداف لا تحقق مصالح لهم بقدر ما تحقق مصالح ترامب, حيث يعمل على تخفيض عديد قواته في المنطقة, كما وعد انتخابياً لتأخذ تلك القوات مهمة أخرى تحدد لاحقاً ومن هنا يتودد للداخل الأمريكي ليثبت لهُ أنه (يفي بوعوده) بعد تزايد الرفض الشعبي الأميركي للحروب الخارجية ويضرب بالوقت ذاته بخصومه (الديمقراطيين)المسرعين في طريق عزله وكذلك بمعارضيه من الجمهوريين الممتعضين جداً من قراره المفاجئ في اغتيال الفريق سليماني.

الوجود الأطلسي يعني أن ترامب يحاول تجنب سيناريو نزاع دام مرتفع التكلفة, ومواجهات متعددة وبالتالي سيجبَر لاحقاً على الخروج بشكل مذل من العراق تحت تهديد النار.

تتكرر المبررات الكاذبة التي تمنحها الإدارة الأمريكية لنفسها, لكن دائماً ما تكون منفذة لما تقوله بقوة السلاح والصواريخ والإجرام واختراق سيادة الدول ومن هنا ركز ترامب على تبرير الوجود المرتقب للـ«ناتو» في المنطقة على أكاذيب بأن «وجودهم أساسي لأن الإرهاب يهدد وجود الديمقراطيات الغربية وأن التدخل المباشر أو غير المباشر يعالج تلك التهديدات».

يكرر ترامب كل ما هو غير أخلاقي سياسياً وإنسانياً وينجر الأوربيون وراءه بذراعهم العسكري الـ«ناتو» ليكرروا ذريعة (زرع الديمقراطية). لكن اليوم تتغير المعادلات, وعلى الأمريكيين والأوروبيين أن يبقوا حذرين جيداً فقبل أيام قُصفت أهم قاعدتين أمريكيتين في المنطقة ما شكل ضربة قوية لهيبة الولايات المتحدة عالمياً وإقليمياً, والقادم من الأيام يحمل مقاومة أكثر ضدها ورغبة مضاعفة بهزيمتها وإحباط مخططاتها.

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