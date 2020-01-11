الجيش الوطني الليبي يتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة

تشرين- رصد:

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن قواته تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة, فيما أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» أن قوات الجيش الليبي كبدت قوات حكومة «الوفاق» مزيداً من الخسائر.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الليبي أمس: إن القوات الخاصة الصاعقة تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مضيفاً: إن القوات الليبية دكت الميليشيات المواليـة للغـزو التـركي بمحيـط منطقـة بـوقـرين بهجـوم موسع شنـته القـوات المسلحة وتحـاصرهـا هنـاك.

(سبوتنيك)

«النواب» الأمريكي يقر مشروع قانون يحدّ من قدرة ترامب على شن الحرب

تشرين – رصد:

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران. ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار الرئيس ترامب الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيّرة أدت إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

ووافق على مشروع القانون 224 عضواًَ مقابل اعتراض 194.

(سبوتنيك)

وزير خارجية ألمانيا: الاتفاق النووي الإيراني لا يزال مفيداً

تشرين – رصد:

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: نعتقد أن الاتفاق النووي لا يزال مفيداً، لذا نريد أن يستمر هذا الاتفاق، مضيفاً: الوزراء الأوروبيون سيجددون التأكيد على التزامهم به.

(سبوتنيك)

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