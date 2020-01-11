مشتركو السويداء يشكون بطء خدمة الإنترنت.. السرعة لا تصل إلى النصف!

ضياء الصفدي:

يبدو أن التقنين لم يقتصر في محافظة السويداء على الكهرباء فحسب بل امتد ليصل إلى الكثير من الخدمات وأبرزها الإنترنت، إذ اشتكى عدد من المواطنين سوء الخدمات المقدمة من فرع الشركة السورية للاتصالات، ويترافق ذلك مع تكبد الأهالي تكاليف الاشتراك في الإنترنت بقصد الحصول على السرعة والجودة، بينما الخدمات في تراجع واضح يصل إلى النصف وأحياناً أقل حسب الشكوى الواردة من الأهالي.‏

وتقدم أهالي أحياء النهضة والخريج ومنطقة طريق الجبل بعدة شكاوى لمعالجة الخلل وتحسين خدمة الإنترنت في قراهم من دون أي نتيجة، ما عدا الوعود من المركز لتجاوز المشكلة وإجراء التعديلات المطلوبة على تجهيزات الإنترنت والخطوط الهاتفية من دون أي جدوى.‏

وعن أسباب بطء خدمة الإنترنت عزا مدير فرع الاتصالات في السويداء-المهندس حازم الشوفي الأمر إلى بعد منزل المشترك عن المركز الأم لمسافة أكثر من الحد المسموح به ما يؤثر سلباً في جودة الخدمة.

وتحدث الشوفي عن أسباب أخرى تتعلق بالمشتركين مثل تمديد خطوط الهاتف داخل المنزل وعدد مستخدمي الإنترنت في المنزل، وأضاف: من الطبيعي أن يحدث بطء في الإنترنت في أوقات الذروة لأن عدداً كبيراً من المشتركين يقومون بالولوج إلى الشبكة في وقت واحد.

وعن المشكلات التي يعانيها سكان مناطق النهضة والخريج وطريق الجبل أكد الشوفي أن هذا الوضع مؤقت وسببه الأعطال في الكابلات المغذية للمنطقة وورش الإصلاح تعمل بكل جاهزيتها وطاقاتها لإصلاح الأعطال بالكابلات الأرضية، إضافة إلى غمر غرف التفتيش بمياه الأمطار, ما يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل العمال لإصلاح الأعطال في الظروف الجوية القاسية.

وقال الشوفي: إن السويداء من المحافظات التي حققت أكبر نسبة في عدد بوابات الإنترنت قياساً بعدد المشتركين ,حيث يوجد نحو 71 ألف بوابة على 135 ألف اشتراك هاتفي أي ما نسبته 50% من مشتركي الهاتف في المحافظة.

يذكر أن فرع شركة الاتصالات في السويداء باشر قبل نحو شهرين بتنفيذ مشروع تمديد كوابل ضوئية لتركيب منصات لخدمة الفايبر نت المنزلي /FTTH/ في المدينة، بتكلفة تبلغ 5 ملايين و496 ألف ليرة، وبمدة تنفيذ تصل إلى 56 يوماً، وخدمة الفايبر نت ستكون في البداية للشركات والمصارف الخاصة نظراً لتكاليفها المرتفعة نسبياً، حيث إن أسعار هذه الخدمة تتراوح بين 14800 ليرة لسرعة 8 (ميغا)، و17800 ليرة لسرعة 10 (ميغا)، أما سرعة 16(ميغا) فبسعر 32800 ليرة، وتبلغ أجور التركيب لمرة واحدة 9 آلاف ليرة تشمل وصلة ضوئية لمسافة 20 متراً.

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